Schleswig-Holsteins SPD fordert Sonder-Bundesparteitag

Kiel (dpa) - Nach den jüngsten SPD-Wahlniederlagen hat sich der Landesverband Schleswig-Holstein für ein außerordentlichen Bundesparteitag ausgesprochen. Eine knappe Mehrheit votierte auf einem Landesparteitag am Samstag in Kiel dafür, den erst im Dezember 2019 anstehenden Bundesparteitag nicht vorzuziehen, aber vorher einen zusätzlichen Sonder-Parteitag einzuberufen. Parteichefin Andrea Nahles ist gegen einen früheren Parteitag.

"Weg mit der Groko und alles ist gelöst. So wird es nicht sein", sagte SPD-Landeschef und Bundesvize Ralf Stegner. Er nahm Nahles gegen Kritik in Schutz. "Andrea hat Fehler gemacht, andere aber auch." Zu den Kritikern des Regierungsbündnisses mit der Union gehörte auf dem Parteitag Frederik Digulla. Der ehemalige Juso-Landeschef sagte, "die Leute wollen nicht mehr, dass die SPD in dieser Koalition ist." Dies hätten die jüngsten Wahlniederlagen der Partei gezeigt.