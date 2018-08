Schleswig-Holsteins Grüne verabschieden Habeck nach Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa) - Mit einem Sommerfest am Deich haben Schleswig-Holsteins Grüne den scheidenden Umweltminister Robert Habeck in Richtung Bundespolitik verabschiedet. "Wir sind dankbar: Er ist der richtige Mann zur richtigen Zeit auf Bundesebene", sagte Grünen-Landeschef Steffen Regis am Dienstagabend. Dort gebe es bereits neuen Schwung. Aber: "Habeck ist ja nicht weg." Der Grünen-Bundeschef behalte seinen Wohnsitz in Flensburg.

Habeck selbst sagte am Rande der Feier: "Der Weggang fällt mir total schwer." Aber mit dem Ende der parlamentarischen Sommerpause sei jetzt der richtige Moment, zu gehen.

Der Grünen-Bundeschef will seine Partei auf Bundesebene bald zur starken Regierungskraft machen. Nach seiner Wahl an die Parteispitze muss der 48-Jährige seinen Job als Umweltminister im Norden zum Monatsende nach mehr als sechs Jahren aufgeben. Habeck füllte das Amt zunächst fünf Jahre lang in einer SPD-geführten Landesregierung aus. Nach der Landtagswahl 2017 verhandelte er das Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP mit.

Der vierfache Vater Habeck hat in den vergangenen Jahren den Kurs der Nord-Grünen maßgeblich mitbestimmt, zunächst ab 2004 als Landeschef. Fünf Jahre später wurde er Fraktionschef im Landtag und 2012 Minister. Neuer Umweltminister in Kiel wird der langjährige Europaabgeordnete Jan Philipp Albrecht.