Sayn-Wittgenstein will aus der AfD keine NPD 2.0 machen

Kiel (dpa/lno) - Die frühere schleswig-holsteinische AfD-Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein hat sich gegen den innerparteilichen Vorwurf gewehrt, sie wolle aus der Partei eine NPD 2.0 machen. "Warum werde ich mit solchen Behauptungen verleumdet?", sagte die aus der AfD-Landtagfraktion ausgeschlossene Abgeordnete in einem Video auf ihrer Facebook-Seite und fügte hinzu: "Liegt es nicht eher daran, dass wir vielleicht schon die Feinde unseres Volkes in unseren eigenen Reihen haben?" Sayn-Wittgenstein, gegen die der AfD-Bundesvorstand wegen Unterstützung eines rechtsextremen Vereins ein Parteiausschlussverfahren betreibt, will nach Einschätzung in AfD-Kreisen am Samstag erneut für den Landesvorsitz kandidieren. Der dpa hatte sie gesagt, sie sei noch unentschieden.