Querelen in der Nord-AfD gehen weiter

Kiel (dpa/lno) - In Schleswig-Holsteins AfD-Landesverband gehen die Personalquerelen weiter. Es hat offenkundig zwei weitere Rücktritte gegeben. "Es scheint so zu sein", sagte der stellvertretende Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Bruno Hollnagel am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Er habe dazu aber in Berlin nichts schriftlich vorliegen. Zuvor hatte NDR Schleswig-Holstein berichtet, dass es sich dabei um den stellvertretenden Vorsitzenden Mathias Niemeyer und einen Beisitzer handele.

Einen Grund kenne er nicht. "Für mich ändert sich dadurch gar nichts", sagte Hollnagel. Es sei voraussichtlich Ende Mai ein Landesparteitag geplant, auf dem der Vorstand neu gewählt werden soll. Auf der Internetseite des Landesverbands wurden die beiden Politiker, die zurückgetreten sein sollen, am Mittwoch bereits nicht mehr als Mitglieder des Landesvorstands geführt.

Der vom AfD-Bundesvorstand angestrengte Parteiausschluss der früheren schleswig-holsteinischen AfD-Landesvorsitzenden Doris von Sayn-Wittgenstein war Ende April in erster Instanz gescheitert. Das Landesschiedsgericht verwarf den Antrag des Bundesvorstands. Dieser hatte im Dezember den Ausschlussantrag mit Kontakten zu einem rechtsextremistischen Verein begründet, der inzwischen auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD steht.