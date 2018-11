Nord-SPD stellt sich für den Europawahlkampf auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Sozialdemokraten wollen auf einem Parteitag ihre Kandidaten für die Europawahl im Mai aufstellen. Bei den Beratungen in Kiel geht es am Samstag aber auch um die Lage der Partei. "Wir verspüren einen dramatischen Vertrauensverlust der Partei. Und ja, die SPD steckt in einer tiefen Krise", sagte die stellvertretende Landesvorsitzende Bettina Hagedorn. Diskutieren werden die Parteimitglieder auch über einen Antrag der Jusos für einen Sonderparteitag. Für den einzig aussichtsreichen Listenplatz eins der für die Landesliste zur Europawahl bewerben sich fünf Kandidaten.