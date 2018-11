Nord-SPD-Überraschung: Kreft ist Europawahl-Spitzenkandidat

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins SPD zieht mit Enrico Kreft als Spitzenkandidat in den Europawahlkampf. Der 40-Jährige setzte sich am Samstag auf einem Landesparteitag in Kiel überraschend im zweiten Wahlgang gegen die stellvertretende Juso-Bundesvorsitzende Delara Burkhardt durch, die vom Landesvorstand vorgeschlagen worden war. "Ich gehe mit sehr viel Optimismus und Engagement in den Wahlkampf", sagte Kreft. Er freue sich drüber, dass die Parteimitglieder anderen Dingen gefolgt seien und nicht dem Votum des Landesvorstands. Der Verlagsangestellte gehört dem Landesvorstand als Beisitzer selbst an. Er kam auf 100 Stimmen, Burkhardt auf 89. Die Europawahl ist am 26. Mai.