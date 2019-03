Nord-SPD steht vor fast komplettem Führungswechsel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Sozialdemokraten wollen ihre Führungsspitze am Wochenende auf einem Parteitag in Norderstedt nahezu komplett neu wählen. "Ich gehe nicht unzufrieden nach zwölf Jahren", sagte der scheidende Landesvorsitzende Ralf Stegner am Montag. Er hinterlasse seiner designierten Nachfolgerin Serpil Midyatli einen gut aufgestellten Landesverband mit "unverwechselbar linkem Profil". Die Landtagsabgeordnete sei einzige Kandidatin. Um die beiden Ämter als stellvertretende Landesvorsitzende bewerben sich der Bundestagsabgeordnete Sönke Rix und die Juso-Landesvorsitzende Sophia Schiebe. Nur Beisitzer Enrico Kreft stellt sich der Wiederwahl.