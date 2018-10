Nord-Jusos für SPD-Sonderparteitag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der SPD-Nachwuchs in Schleswig-Holstein fordert nach der erneuten Niederlage bei der Landtagswahl in Hessen einen Sonderparteitag der Sozialdemokraten. Dort müsse der Kurs der Großen Koalition kritisch diskutiert werden, sagte die Juso-Landesvorsitzende Sophia Schiebe. In Hessen war die SPD am Sonntag um 10,9 Punkte auf 19,8 Prozent abgestürzt. Juso-Landeschefin Schiebe sprach von katastrophalen Verlusten. Die SPD befinde sich in einem desolaten Zustand.

Der SPD-Landesvorsitzende und Bundesparteivize Ralf Stegner hatte sich zu einem bereits im Vorfeld der Hessen-Wahl ins Spiel gebrachten Sonderparteitag ablehnend geäußert. Die designierte SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli wiederum plädierte dafür.

"Wenn die SPD je wieder Glaubwürdigkeit und Vertrauen zurückgewinnen will, muss ein Umdenken stattfinden", sagte die Juso-Landesvorsitzende Schiebe. "Die Signale aus Bayern und Hessen müssen in Berlin gehört werden." Auch innerparteilich habe der Parteivorstand Vertrauen verspielt. Die Forderung nach einem Sonderparteitag würden die Jusos auch auf dem Landesparteitag der Nord-SPD an diesem Sonnabend vertreten. "Die Erneuerung muss schneller und entschlossener vorangetrieben werden", sagte Schiebe.