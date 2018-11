Nord-Grüne wollen bei der Europawahl vor der SPD landen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Grüne wollen bei der Europawahl im Mai die SPD überholen. "Platz zwei wäre gut, wir könnten uns daran gewöhnen", sagte die Grünen-Landesvorsitzende Ann-Kathrin Tranziska am Montag. Ihre Partei habe angesichts der jüngsten Wahlergebnisse und der Umfragen Hoffnungen, im nächsten Europäische Parlament mit mehr Grünen aus Deutschland vertreten zu sein als bislang (elf Mandate).

Für Schleswig-Holstein bewerben sich auf dem Grünen-Bundesparteitag am Wochenende Landtagsvizepräsident Rasmus Andresen und Anna Leidreiter von der Stiftung World Future Council um aussichtsreiche Plätze auf der Bundesliste. Leidreiter will sich in Brüssel unter anderem für einen europäischen Atomausstieg einsetzen und für die Plätze 11 beziehungsweise 13 kandidieren. Andresen tritt an für Platz 12. Er will mit seinen Erfahrungen in der Haushaltspolitik punkten.