Midyatli soll Nachfolgerin von Stegner werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Norderstedt (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins SPD will am Samstag auf einem Landesparteitag einen personellen Neuanfang starten. Nach zwölf Jahren stellt sich Landeschef Ralf Stegner in Norderstedt nicht mehr zur Wahl. Nachfolgerin dürfte die Landtagsabgeordnete Serpil Midyatli werden und damit erstmals eine Frau. Die 43-Jährige ist die einzige Kandidatin. Stegner hat bereits angekündigt, Midyatli zu unterstützen. Es sei an der Zeit, dass eine Frau SPD-Landeschefin im Norden werde.

Die 222 Delegierten wählen den elfköpfigen Vorstand fast komplett neu. Als Parteivize kandidieren der Bundestagsabgeordnete Sönke Rix und die Juso-Landesvorsitzende Sophia Schiebe. Die bisherigen stellvertretenden Landesvorsitzenden Bettina Hagedorn und Christian Küchenhof treten nicht mehr an. Schatzmeister Stefan Bolln stellt sich der Wiederwahl.

Den vierköpfigen geschäftsführenden Landesvorstand bilden der Landesvorsitzende, die beiden Stellvertreter und der Schatzmeister. Zum Landesvorstand gehören außerdem sieben Beisitzer. Hierfür kandidieren 14 Kandidaten. Einziger Beisitzer, der erneut antritt, ist Enrico Kreft.

Auf dem zweitägigen Parteitag geht es auch um die Parteireform, den Sozialstaat, den Klimaschutz und die Europawahl Ende Mai. Gast ist am Samstag die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Bundesjustizministerin Katarina Barley.

Stegners politische Karriere ist mit dem Verzicht auf den Landesvorsitz nicht zu Ende. Im Sommer will der 59-Jährige erneut für den Vorsitz der SPD-Landtagsfraktion kandidieren. "In der Landtagsfraktion sind wir so schlecht nicht aufgestellt", sagte er. Ob er in diesem Jahr außerdem erneut für den Posten eines SPD-Bundesvizes kandidieren wird, hat Stegner bisher offen gelassen.