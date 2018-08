Habeck: Innere Sicherheit bei den Grünen gut aufgehoben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck will seine Partei in der Öffentlichkeit stärker mit dem Thema innere Sicherheit in Verbindung bringen. "Wir haben hierzu viele Konzepte erarbeitet und sehr kluge, vernünftige Positionen auf den Tisch gelegt", sagte Habeck der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben es aber noch nicht geschafft, in der Öffentlichkeit klarzumachen, dass man uns auch die Sicherheit eines Landes anvertrauen kann." Das sei aber keine inhaltliche Schwäche. Als weitere Profilierungsthema hob Habeck den Klimaschutz und die Sozialpolitik hervor.