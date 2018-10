Günther unterstützt Merkels Kandidatur als CDU-Chefin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther will Angela Merkel bei der Wahl zur CDU-Parteivorsitzenden "auf jeden Fall" unterstützen. "Angela Merkel hat immer gesagt, dass sie für vier Jahre antritt. Es ist gut und richtig, dass sie dazu steht. Sie hat immer gesagt, dass Parteivorsitz und Kanzlerschaft in einer Hand sein sollen", sagte der CDU-Politiker der "Bild" (Donnerstag). Deshalb gebe ihre Entscheidung für eine erneute Kandidatur der Großen Koalition die Kraft, nach vorne zu schauen. "Was wir brauchen, ist Kontinuität, keine Personalquerelen", betonte Günther.

Merkel steht seit 18 Jahren an der CDU-Spitze und will beim CDU-Bundesparteitag im Dezember in Hamburg erneut antreten. Gegenkandidaten, die ihre Wiederwahl gefährden könnten, gibt es bisher nicht. Ihre Kandidatur angekündigt haben der hessische Unternehmer Andreas Ritzenhoff, der erst zu Jahresbeginn in die hessische CDU eingetreten war, und der 26-jährige Berliner Jura-Student Jan-Philipp Knoop.