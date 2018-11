Fraktionschef Vogt: FDP muss Rechtfertigungsmodus verlassen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins FDP-Fraktionschef Christopher Vogt sieht nach dem geplanten Wechsel an der CDU-Bundesspitze wieder größere Chancen auf ein Bündnis mit Union und Grünen in Berlin. "Die FDP hat jetzt die große Chance, aus dem Rechtfertigungsmodus herauszukommen, in den wir nach dem Scheitern der schwierigen Jamaika-Gespräche geraten waren", sagte Vogt der Deutschen Presse-Agentur. Nach dem Aus der damaligen Verhandlungen nach der Bundestagswahl 2017 hätten alle Seiten dazugelernt.

"Neue Gespräche zwischen Union, FDP und Grünen würden nun wohl ganz anders verlaufen als noch im vergangenen Herbst", sagte Vogt. Grüne und CDU befänden sich mitten in einem Erneuerungsprozess und auch bei der CSU werde es nach der Regierungsbildung in Bayern zu notwendigen Veränderungen kommen.

Seine Partei müsse den eigenen Gestaltungsanspruch deutlicher betonen, sagte Vogt. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht als zögerlich oder gar ängstlich wahrgenommen werden." Gelegenheiten zu konstruktiven Gesprächen zur Bildung einer neuen Bundesregierung könne sich seine Partei nicht verschließen.

"Die schwarz-rote Bundesregierung ist de facto schon am Ende. Die Sozialdemokraten sind völlig ausgebrannt und warten nur noch auf die Möglichkeit, einen halbwegs akzeptablen Abgang hinzubekommen." Der Wechsel im CDU-Vorsitz werde sehr bald auch eine Veränderung im Kanzleramt nach sich ziehen. "Eine neue CDU-Führung wird der SPD das Ausstiegsszenario bieten, nach dem sich immer mehr Sozialdemokraten sehnen", sagte Vogt.