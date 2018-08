Deutschlandtag der Jungen Union: Einheit ein Schwerpunkt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der Deutschlandtag der Jungen Union im Oktober in Kiel soll zu einem besseren Zusammenhalt von CDU und CSU beitragen. Das sei jedenfalls seine Hoffnung, sagte der Landesvorsitzende der gastgebenden schleswig-holsteinischen Jungen Union, Tobias Loose, am Freitag in Kiel. Es gehe dabei auch um die Frage, wie in Zukunft ein gemeinsames Bundestagswahl-Programm auch formal erarbeitet und beschlossen werden könne. Die Erfahrungen der Bundestagswahl 2017, als man sich erst nach langem Ringen einigte und nach der Wahl diskutieren musste, wie es denn gemeint gewesen sei, sollten sich nicht wiederholen. Zu dem Deutschlandtag der Union vom 5. bis 7. Oktober werden rund 1000 Mitglieder der Jungen Union aus ganz Deutschland erwartet und rund 200 Gäste. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird voraussichtlich am 6. Oktober auf dem Deutschlandtag der Jungen Union sprechen.