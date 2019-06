Daniel Günther für stärkere Betonung der Klimapolitik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Kiel (dpa/lno) - Nach dem Desaster bei der Europawahl hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Bundes-CDU aufgefordert, sich stärker dem Thema Klimaschutz zu widmen. Die Partei müsse Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu "Kernelementen konservativer Politik machen", sagte Günther der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ("F.A.S.").

Die CDU-Spitze um Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer will am Sonntag und Montag bei einer Klausur in Berlin die Wahlpleite aufarbeiten. Die Union war vor einer Woche erstmals bei einer bundesweiten Wahl unter 30 Prozent gestürzt. In der CDU-Spitze wird selbstkritisch eingeräumt, dass man auf das Hauptwahlkampfthema Klimapolitik, das von den Grünen besetzt worden war, keine Antwort hatte.

Günther monierte, beim dominierenden Thema Klimaschutz sei die Partei zuletzt "nicht sprechfähig" gewesen, ihre Botschaften seien auf ein bloßes "Sowohl-als-Auch" hinausgelaufen. Er wies dabei vor allem auf die Probleme der Union mit dem Thema "CO2-Bepreisung" hin. Die Union habe das beherrschende Thema Klima "komplett an die Grünen" verloren. "Das kann nicht unsere Antwort bleiben." Wenn die CDU wieder Anschluss an ihre Wähler gewinnen wolle, müsse sie bei Klima und Nachhaltigkeit einen viel offensiveren Kurs fahren.