Andresen schafft aussichtsreichen Listenplatz für Europawahl

Leipzig/Flensburg (dpa/lno) - Der Flensburger Grünen-Politiker Rasmus Andresen hat auf der Bundesdelegiertenkonferenz seiner Partei in Leipzig einen aussichtsreichen Listenplatz für die Europawahl im Mai ergattert. Die Parteimitglieder wählten den Vizepräsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtags am Samstag auf Listenplatz 16, wie Schleswig-Holsteins Grünen-Chefin Ann-Kathrin Tranziska in der Nacht zu Sonntag mitteilte. Andresen sei ein guter, erfahrener Haushaltspolitiker und überzeugter Europäer, betonte sie. "Als "Flensburger Jung" ist er in der deutsch-dänischen Grenzregion aufgewachsen und weiß um die Vorteile eines grenzenlosen Europas." Der 32-Jährige ist seit 2009 Landtagsabgeordneter in Kiel.