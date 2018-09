JU macht sich für Thüringer Heimatministerium stark

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ilmenau (dpa/th) - Thüringen sollte nach Ansicht des Jugendverbands der CDU ein Heimatministerium nach dem Vorbild des Bundes bekommen. Ein entsprechender Vorschlag ist in einem Leitantrag enthalten, den die Junge Union (JU) Thüringen bei ihrem Landestag am Samstag in Ilmenau verabschieden will. Der Antrag trägt den Titel: "Heimat Thüringen. Im Herzen Europas".

"Wir fordern für Thüringen eine Heimatstrategie, um gezielt den ländlichen Raum zu fördern", sagte der Vorsitzende der Thüringer Jungen Union, der Landtagsabgeordnete Stefan Gruhner. Der Antrag beinhaltet etwa die Forderung, den Sitz von Landesbehörden in den ländlichen Raum zu verlagern und mehr Bundesbehörden in den Osten zu holen. Etwa 150 Mitglieder kamen zu dem JU-Treffen nach Ilmenau.