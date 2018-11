Saar-Regierungschef: Rennen um CDU-Spitze noch nicht vorbei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Idar-Oberstein (dpa) – Das Rennen um den CDU-Vorsitz ist nach Einschätzung des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) noch offen. "Das Rennen ist überhaupt nicht gelaufen", sagte er nach der CDU-Regionalkonferenz am Dienstagabend in Idar-Oberstein der Deutschen Presse-Agentur. Dort hatten sich als aussichtsreichste Kandidaten für das Amt Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mehr als 2000 Parteimitgliedern aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland präsentiert.

Es sei bei der Frage "nicht erheblich, wie Demoskopen das beurteilen oder was in Erhebungen unter CDU-Parteimitgliedern herauskommt", sagte Hans. "Erheblich wird am Ende sein, was die Delegierten auf dem Bundesparteitag entscheiden. Und da liegt die Mehrheit bei 501 Delegierten." Der Landesverband der CDU Saar, der Kramp-Karrenbauer zur Wahl an die Parteispitze nominiert hat, werde weiter für "AKK" werben. "Weil wir glauben, dass sie diejenige ist, die am meisten das Gespür für die Partei hat und das auch unter Beweis gestellt hat in den letzten Monaten."

Ein fairer Umgang untereinander zeige, dass die Kandidaten es ernst meinten mit der Partei. "Es kommt darauf an, dass die Partei nach der Entscheidung auf dem Bundesparteitag geeint und geschlossen da steht und ja, auch besser da steht als sie heute da steht." Denn der politische Gegner befinde sich "außerhalb der CDU. Und mit dem müssen wir den Kampf aufnehmen", sagte Hans.