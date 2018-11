Großer Andrang zur zweiten CDU-Regionalkonferenz erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Zur zweiten Vorstellungsrunde der drei aussichtsreichsten Kandidaten für den Parteivorsitz der CDU werden an diesem Dienstag in Idar-Oberstein rund 2000 Teilnehmer erwartet. Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stellen dort ihre Konzepte vielen Parteimitgliedern aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland vor. Danach sind Fragen möglich.

Die Zahl der Anmeldungen sei so hoch gewesen, dass man von der ursprünglich vorgesehenen Rheingoldhalle in Mainz mit 1200 Plätzen in die Messehalle nach Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) kurzfristig umschwenken musste. Dort haben bis zu 2500 Menschen Platz. Wegen der räumlichen Nähe zum Saarland sei diese Regionalkonferenz "fast ein Heimspiel für Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK)", sagte der Sprecher der CDU Saar am Montag in Saarbrücken.

Der saarländische Landesverband werde mit mehreren hundert Mitgliedern vor Ort sein, sagte der Sprecher. "Die Verlegung nach Idar-Oberstein hat keinerlei Beziehung dazu, das Ganze näher ans Saarland zu bringen." Entscheidend sei gewesen, welche Halle in der Kürze der Zeit noch verfügbar gewesen sei.

Die CDU Saar hatte AKK (56) als frühere CDU-Landeschefin und ehemalige Saar-Ministerpräsidentin für den Bundesvorsitz der CDU nominiert. Bei der Regionalkonferenz in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) sind auch die CDU-Landeschefs von Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner, und aus dem Saarland, Tobias Hans, dabei.

Im Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel an der CDU-Spitze werden sich die Bewerber auf bundesweit acht Regionalkonferenzen präsentieren. Auftakt war vergangenen Donnerstag mit rund 800 Teilnehmern in Lübeck. Über den CDU-Vorsitz entscheidet ein Bundesparteitag am 7. Dezember in Hamburg.