Linke will mehr Mitbestimmung: Parteitag in Hoyerswerda

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Linke setzt bei Programm und Personal für die Landtagswahl 2019 auf mehr Mitbestimmung. Inhalte und die Spitzenkandidatur sollen die Mitglieder selbst festlegen. Über ein entsprechendes Prozedere habe ein Parteitag an diesem Samstag in Hoyerswerda zu befinden, sagte Parteichefin Antje Feiks am Mittwoch in Dresden. Vom 2. Oktober bis 15. November sind dann 13 Regionalkonferenzen der Partei geplant. Danach sollen in einem Mitgliederentscheid beziehungsweise einer -befragung Schwerpunktthemen und die Spitzenkandidatur feststehen.

Noch hat kein Parteimitglied offiziell den Hut in den Ring geworfen. Der langjährige Parteichef Rico Gebhardt, der inzwischen nur noch die Landtagsfraktion führt, hatte lediglich in Medien seine Bereitschaft signalisiert. Am Mittwoch wollte er sich nicht äußern. Feiks und auch Landesgeschäftsführer Thomas Dudzak wünschen sich eine Auswahl an Kandidaten. "Intern wird da viel geredet. Aber es traut sich niemand raus", sagte Feiks. Sie selbst tritt nicht als Spitzenkandidatin an und begründet das mit persönlichen Lebensumständen. Die 39-Jährige hatte erst vor wenigen Tagen ein Kind geboren.

"Ich hoffe weiterhin, dass sich diejenigen, die sich hinter verschlossenen Türen dazu gern bereiterklären, das auch mal öffentlich tun", bemerkte Landesgeschäftsführer Thomas Dudzak. Am Ende muss sich die Basis auf eine Person festlegen - eine Doppelkandidatur ist wegen der Satzung nicht möglich.

Die Linken müssten in Sachsen und auch in der Bundespartei wieder mehr inhaltlich diskutieren, mahnte Feiks. Alte Rezepte taugten nur noch bedingt. "Es hat so ein bissel den Anschein, dass diejenigen auf dem Vormarsch sind, die am lautesten brüllen und mit relativ einfachen Antworten eine geschlossene Gesellschaft propagieren", sagte die Parteichefin mit Blick auf die AfD. Die Linken müssten in die Offensive kommen, Mehrheiten im Mitte-Links-Spektrum ließen sich nicht herbeireden.

Dudzak ging auch auf die jüngste Diskussion um ein Bündnis der Linken mit der CDU ein, die der schleswig-holsteinische Regierungschef Daniel Günther (CDU) angeregt hatte. Die Frage stelle sich derzeit nicht, sagte Dudzak: "Wir brauchen über Koalitionen mit der CDU nicht zu reden aktuell. Mit dieser CDU sind die Schnittmengen einfach nicht da." Nach der Landtagswahl am 1. September 2016 werde man sich die Ergebnisse anschauen und sich je nachdem mit allen demokratischen Kräften zusammensetzen. Jede Form der Bündnisbeteiligung werde über einen Mitgliederentscheid gehen.

In Hoyerswerda will sich die Partei mit derzeit rund 8200 Mitgliedern auch über ihr "Alternatives Landesentwicklungskonzept" (Aleksa) verständigen. Dabei soll es vor allem um strittige Fragen wie Europa, Wirtschaft und Arbeit sowie Umwelt und Nachhaltigkeit gehen.