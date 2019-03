FDP berät über Arbeitswelt in der Digitalisierung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa/lni) - Die FDP in Niedersachsen hat heute in Hildesheim einen Landesparteitag begonnen, auf dem es um die Arbeitswelt im Zeitalter der Digitalisierung gehen soll. "New Work" (Neue Arbeit) ist der Leitantrag des Vorstands überschrieben. Darin geht es unter anderem um ein "Midlife-Bafög" für ältere Arbeitnehmer. Es soll Menschen mit geringerer Qualifikation, deren Arbeitsplatz durch die Digitalisierung bedroht ist, eine Weiterbildung ermöglichen.

Der Landesvorstand um den Vorsitzenden Stefan Birkner wird nicht komplett neu gewählt. Am zweiten Tag des Landesparteitags am Sonntag stehen lediglich einige Nachwahlen an. Die FDP hat in Niedersachsen nach eigenen Angaben rund 6000 Mitglieder. Bei der Landtagswahl im Oktober 2017 erhielt sie 7,5 Prozent der Stimmen.