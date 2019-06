Sayn-Wittgenstein kandidiert erneut für AfD-Landesvorstand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Henstedt-Ulzburg (dpa/lno) - Die zurückgetretene Landesvorsitzende der Nord-AfD, Doris von Sayn-Wittgenstein, will erneut für den Spitzenposten kandidieren. Das sagte sie am Samstag vor Beginn eines Parteitages in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) der Deutschen Presse-Agentur. Damit wird es bei der Wahl des Landesvorstands voraussichtlich zu einer Kampfkandidatur kommen. Auch Christian Waldheim, Bundesrechnungsprüfer der AfD, hat seinen Hut in den Ring geworfen. Er gilt als Vertreter eines Kurses auf der Linie des Bundesvorstands.

Gegen Sayn-Wittgenstein läuft ein vom Bundesvorstand betriebenes Parteiausschlussverfahren. Sie soll Fördermitglied eines rechtsextremen Vereins gewesen sein, der auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD steht. Die AfD-Landtagsfraktion in Kiel hat sie aus ihren Reihen ausgeschlossen.