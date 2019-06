Kampfkandidatur für Landesvorstand der Nord-AfD

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Henstedt-Ulzburg (dpa/lno) - Für den AfD-Landesvorsitz in Schleswig-Holstein zeichnet sich auf dem Landesparteitag am Nachmittag eine Kampfkandidatur ab. Die zurückgetretene Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein, gegen die ein Parteiausschlussverfahren wegen Verbindungen in die rechtsextreme Szene läuft, will erneut für den Spitzenposten kandidieren. Das sagte die 64-Jährige am Samstag vor Beginn des Parteitages in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) der Deutschen Presse-Agentur.

Auch Christian Waldheim, AfD-Fraktionschef in Norderstedt und Bundesrechnungsprüfer der AfD, hat seinen Hut in den Ring geworfen. Der 46-Jährige gilt als Vertreter eines Kurses auf Linie des Bundesvorstands. Die vergangenen zwei Jahre seien für die Nord-AfD zwei verlorene Jahre gewesen und organisatorisch wie politisch von Stagnation geprägt, sagte Waldheim der Deutschen Presse-Agentur.

Der AfD-Bundesvorstand hat gegen Sayn-Wittgenstein das laufende Parteiausschlussverfahren initiiert. Sie soll Fördermitglied eines rechtsextremen Vereins gewesen sein, der auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD steht. Die AfD-Landtagsfraktion in Kiel hatte Sayn-Wittgenstein im Dezember aus ihren Reihen ausgeschlossen.

Sayn-Wittgenstein fühlt sich parteiintern verleumdet. Ihr werde fälschlicherweise vorgehalten, sie wolle aus der AfD eine NPD 2.0 machen, kritisierte sie in zwei Videos auf ihrer Facebookseite vor dem Parteitag. Der Deutschen Presse-Agentur sagte sie am Samstag, sie kandidiere, weil die AfD eine Rechtspartei sei. Sie halte es für einen Bruch des Neutralitätsgebots, dass zwei Kreisvorstände ihre Mitglieder in Schreiben aufgefordert hätten, gegen sie zu stimmen.

Zum Landesparteitag waren bis kurz nach 11.00 Uhr 233 Mitglieder der mehr als 1000 Parteimitglieder gekommen. Die Nord-AfD hat keine Delegierten, jedes Parteimitglied kann zu Parteitagen kommen.