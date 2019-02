Südwest-AfD wählt Gögel zum Landeschef

23. Februar 2019 19:59 Parteien - Heidenheim an der Brenz

Heidenheim (dpa) - An der Spitze des baden-württembergischen AfD-Landesverbands steht künftig Landtagsfraktionschef Bernd Gögel, der dem gemäßigten Flügel zugerechnet wird. Auf einem Landesparteitag wurde er am Samstag zu einem von zwei Sprechern des Landesverbands gewählt. 380 Delegierte stimmten für Gögel, 320 Stimmen entfielen auf seinen innerparteilichen Widersacher Emil Sänze vom rechten Rand der Partei. Für die zunächst noch ausstehende Wahl des Co-Sprechers traten die Bundestagsabgeordneten Martin Hess und Dirk Spaniel an. Sänze verzichtete auf eine erneute Kandidatur. Der bisherige AfD-Landeschef Marc Jongen bewarb sich nicht mehr um das Amt.