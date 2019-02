Südwest-AfD wählt Gögel und Spaniel an die Parteispitze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heidenheim (dpa/lsw) - Nach der Neuwahl der Spitze der Südwest-AfD bleibt der baden-württembergische Landesverband zerrissen. Die Parteiführung teilen sich künftig Landtagsfraktionschef Bernd Gögel, der als gemäßigt gilt, und der Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel, der angibt, keinem Lager anzugehören. Gögel und Spaniel wurden am Samstagabend auf dem Landesparteitag in Heidenheim mit verhältnismäßig knappem Ergebnis gewählt. Zuvor hatten sich wertkonservative Realos und radikale Rechte am Samstag stundenlang gegenseitig auf offener Bühne schwere Vorwürfe gemacht.

Gögel setzte sich zunächst bei der Wahl gegen seinen innerparteilichen Widersacher Emil Sänze vom rechten Rand der Partei durch. 380 Delegierte stimmten für Gögel, 320 stimmten für den Landtagsabgeordneten Sänze. Gögel kritisierte in seiner Bewerbungsrede die Parteimitglieder, die die eigenen Mitstreiter denunzierten und verunglimpften. Er bekannte sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung. "Ein Systemwechsel stand für mich nie zur Debatte." Wer sich nicht an die Regeln halte und eine Revolution wolle, müsse die Partei verlassen.

"Wir haben euch jede Möglichkeit eingeräumt diese Voliere (großer Vogelkäfig) zu reinigen", sagte Gögel mit Blick auf die radikalen Kräfte in der Partei und die drohende Beobachtung durch den Verfassungsschutz. "Wenn ihr dazu nicht in der Lage seid, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn der Vermieter den Kammerjäger holt." Dafür erntete er Applaus, aber auch viele Buhrufe im Saal.

Der frühere Daimler-Manager Spaniel wurde daraufhin zum Co-Sprecher neben Gögel gewählt. Nach der Satzung sind beide Sprecher gleichberechtigt. Spaniel setzte sich gegen den Bundestagsabgeordneten Martin Hess durch. Das Ergebnis fiel noch knapper aus als die erste Sprecher-Wahl: 371 Delegierte stimmten für Spaniel, 341 Stimmen entfielen auf Hess. Sänze verzichtete nach der Niederlage gegen Gögel auf eine erneute Kandidatur.

Fraktionschef Gögel wollte eigentlich gemeinsam mit dem ebenfalls als gemäßigt geltenden Hess ein Führungsduo bilden. Gögel hat in seiner Fraktion viele Gegner. Sänze gehört zur rechten AfD-Splittergruppe "Stuttgarter Aufruf", die trotz der drohenden Beobachtung durch den Verfassungsschutz einen radikaleren Kurs fordert. Spaniel gab zuvor in einem Zeitungsinterview an, keinem Lager anzugehören. In seiner Bewerbungsrede sagte er, er wolle sich "konsequent patriotisch positionieren".

Knapp 800 Parteitagsdelegierte aus Baden-Württemberg kamen am Samstag im Congress Centrum Heidenheim zusammen, um einen neuen Landesvorstand zu wählen. Der scheidende Parteivorsitzende Marc Jongen wollte nicht wieder antreten. Bundesparteichef Jörg Meuthen sprach ein Machtwort gegen Radikale in der Partei: "Wer hier seine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ausleben möchte, dem sage ich ganz klar: Sucht euch ein anderes Spielfeld für eure Neurosen!" Die Fraktionschefin der Bundestags-AfD, Alice Weidel, sagte, man dürfe nicht zulassen, dass die AfD von innen zersetzt und zerstört werde.

Am Vormittag hatten mehrere Hundert Menschen vor dem Congress Centrum gegen die AfD demonstriert, nach Angaben des Veranstalters rund 500 Personen. Um Zusammenstöße zwischen den Demonstranten und den AfD-Mitgliedern zu verhindern, war die Polizei mit etwa hundert Kräften im Einsatz. Zu größeren Zwischenfällen kam es nicht.

Am Rande des Parteitages wies Weidel alle Vorwürfe in der Affäre um Wahlkampfspenden aus der Schweiz strikt von sich. "Die anderen Parteien beziehen Millionenbeträge, und wir haben da mal irgendwie Hunderttausend in einem Kreisverband, die dann zurückgezahlt werden", so Weidel. "Also das Ganze mutet doch recht lächerlich an." Zu dem Verdacht, die AfD habe möglicherweise eine Spenderliste mit zum Teil falschen Namen beim Bundestag eingereicht, sagte Weidel: "Mir sind diese gesamten Namen völlig unbekannt." Zwar seien Fehler passiert in den Abläufen. Aber: "Von einer Parteispendenaffäre zu sprechen, finde ich dahingehend ein ziemliches Theater, weil diese Gelder alle zurückgezahlt wurden."

"Dass Frau Weidel ihre Verfehlungen jetzt auch noch als "lächerlich" abtut, zeigt, welch Geistes Kind sie ist", sagte SPD-Generalsekretär Sascha Binder. "Diese Leute sind moralisch bankrott."

Meuthen zeigte sich schockiert angesichts möglicherweise falscher Angaben zu Spendern. "Was glauben Sie, wie groß das Erschrecken in unseren Reihen darüber ist", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Würde sich die Behauptung bestätigen, komme man "in eine Problematik, die für unsere Partei schwer ist". Nun müsse man den Sachstand feststellen - das werde getan. Auf Medienberichte, wonach auch er selbst in die Spendenaffäre verstrickt sein könnte, reagierte Meuthen zurückhaltend. "Das, was da in Rede steht, scheint mir einigermaßen abenteuerlich", sagte Meuthen. Aber er wisse es nicht, und solange er es nicht geprüft habe, könne er sich nicht äußern. Er sei sich keiner Schuld bewusst. "Verwickelt bin ich in gar nichts", sagte er.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt gegen Weidel und weitere Mitglieder ihres Kreisverbands am Bodensee wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Parteiengesetz. Die Partei hatte im November bestätigt, dass eine Schweizer Pharmafirma 2017 rund 130 000 Euro in mehreren Tranchen an den AfD-Kreisverband überwiesen hatte. Das Geld wurde den Angaben zufolge im Frühjahr 2018 zurückgezahlt. Spenden von Nicht-EU-Bürgern an deutsche Parteien sind illegal. Die AfD hatte dem Bundestag dann die Namen von 14 Deutschen und anderen EU-Bürgern vorgelegt, die hinter den Zuwendungen stehen sollen. Die Staatsanwaltschaft bezweifelt die Angaben allerdings, wie jüngst bekannt wurde. Medienberichten zufolge haben angebliche Gönner bestritten, der Partei Geld gespendet zu haben.