Heidenheim (dpa) - Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hat zurückhaltend auf Vorwürfe der Verstrickung in die Spendenaffäre reagiert. "Das, was da in Rede steht, scheint mir einigermaßen abenteuerlich", sagte Meuthen der Deutschen Presse-Agentur am Rande eines Landesparteitags in Heidenheim in Baden-Württemberg. Aber er wisse es nicht, und solange er es nicht geprüft habe, könne er sich nicht äußern. "Ich spreche immer erst, wenn ich den Sachstand kenne." Er sei sich aber keiner Schuld bewusst. "Verwickelt bin ich in gar nichts", sagte er.

Von dubiosen Spenden für die AfD könnte Medienberichten zufolge auch Meuthen profitiert haben. Dies gehe aus Namenslisten hervor, die die AfD kürzlich an die Bundestagsverwaltung übermittelt habe, berichteten das SWR-Magazin "Report Mainz" und das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" am Freitag. Demnach sind Meuthens angebliche Gönner teilweise namensidentisch mit Spendern, die von der Partei als Gönner von Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel präsentiert worden waren.

Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt gegen Weidel und drei weitere Mitglieder ihres Kreisverbandes am Bodensee wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Parteiengesetz. Die Partei hatte im November bestätigt, dass eine Schweizer Pharmafirma 2017 rund 130 000 Euro in mehreren Tranchen an den AfD-Kreisverband überwiesen hatte. Das Geld wurde den Angaben zufolge im Frühjahr 2018 zurückgezahlt. Spenden von Nicht-EU-Bürgern an deutsche Parteien sind illegal. Die AfD hatte dem Bundestag jüngst die Namen von 14 Deutschen und anderen EU-Bürgern vorgelegt, die hinter den Zuwendungen stehen sollen. Die Staatsanwaltschaft zweifelt allerdings an den Angaben. Medienberichten zufolge haben angebliche Gönner der AfD bestritten, der Partei Geld gespendet zu haben.

Meuthen zeigte sich schockiert angesichts möglicherweise falscher Angaben zu Spendern. "Was glauben Sie, wie groß das Erschrecken in unseren Reihen darüber ist", sagte er. Würde sich die Behauptung bestätigen, komme man "in eine Problematik, die für unsere Partei schwer ist". Nun müsse man den Sachstand feststellen - das werde getan.