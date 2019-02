Jongen ruft verschiedene AfD-Lager zu fairem Umgang auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Angesichts des hitzigen Richtungsstreits in der Südwest-AfD hat der scheidende Landeschef Marc Jongen die verschiedenen Lager der Partei zu einem fairen Umgang miteinander aufgerufen. Es gebe unterschiedliche Gruppen in der Partei und unterschiedliche Vorstellungen, wohin sich die Partei entwickeln solle, sagte Jongen am Samstag zum Auftakt des Landesparteitags in Heidenheim. "Wie weit wir auseinander sind, das müssen wir in gemeinsamen Auseinandersetzungen herausfinden." Die Argumente müssten so ausgetauscht werden, dass man sich noch in die Augen sehen könne. Die AfD im Südwesten ringt auf dem Landesparteitag in Heidenheim um den künftigen Kurs der Partei. Jongen will nicht mehr antreten. Wertkonservative Realos ringen um die Macht mit radikalen "Fundis".