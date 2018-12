Wirtschaft an der Westküste für Merz als CDU-Chef

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heide (dpa/lno) - Die Wirtschaft an der schleswig-holsteinischen Westküste wünscht sich eindeutig den früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz zum neuen Vorsitzenden der CDU. In einer Umfrage des Unternehmensverbandes Unterelbe-Westküste unter den Arbeitgebern liegt Merz mit 57 Prozent klar vorne. Wie der Unternehmensverband am Montag weiter mitteilte, kam CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer auf 24 Prozent. Gesundheitsminister Jens Spahn blieb unter 2 Prozent. Der Rest hatte keine Meinung. An der Umfrage beteiligten sich 123 Unternehmer aus dem Westen Schleswig-Holsteins. Die CDU entscheidet am Freitag in Hamburg darüber, wer Kanzlerin Angela Merkel an der Spitze der CDU ablösen wird.