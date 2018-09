Landtagsvize Andresen soll für Grüne ins Europaparlament

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Harrislee (dpa/lno) - Die Grünen in Schleswig-Holstein schicken Landtagsvizepräsident Rasmus Andresen und Anna Leidreiter von der Stiftung World Future Council ins Kandidatenrennen zur EU-Wahl im Mai nächsten Jahres. Auf dem Landesparteitag in Harrislee waren am Sonntag zwei Voten zu vergeben, auf die sich zwei Frauen und drei Männer beworben hatten. Der wohl bekannteste von ihnen ist Andresen. Der Vorstand hofft, dass auf der Bundesdelegiertenkonferenz im November mindestens ein Schleswig-Holsteiner auf einen aussichtsreichen Listenplatz für die Europawahl gewählt wird. Leidreiter setzte sich mit 93 zu 13 Stimmen gegen Resy de Ruijsscher durch, die auf dem Parteitag spontan ihre Bewerbung eingereicht hatte. Andresen gewann die Abstimmung mit 75 Stimmen klar vor Manfred Sallach (18 Stimmen) und Philipp Schmagold (20 Stimmen).