Zügiger Aufbau von neuer AfD-Nachwuchsorganisation geplant

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Nach der Auflösung des niedersächsischen Landesverbandes der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative will die Partei zügig eine Neugründung angehen. "In Niedersachsen wird es innerhalb der kommenden acht Wochen eine neue Jugendorganisation geben", sagte die AfD-Landesvorsitzende Dana Guth am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Denjenigen jungen Leuten, die nichts verbockt haben, steht die Tür offen." Ob sich der neue Verband wieder Junge Alternative nennen werde, sei noch unklar.

Nachwuchssorgen mache sich die niedersächsische AfD nicht. "Die hätten wir haben müssen, wenn es keine Auflösung gegeben hätte." Für potenzielle neue Mitglieder sei es abschreckend, wenn eine Organisation vom Verfassungsschutz beobachtet werde.

Am Wochenende hatte der Bundesverband der JA die Auflösung des niedersächsischen Landesverbandes beschlossen. Er reagierte damit auf die seit September laufende Beobachtung des Landesverbandes durch den niedersächsischen Verfassungsschutz. Die Organisation habe erheblich und vorsätzlich gegen die Bundessatzung, gegen die Ordnung des Verbandes sowie gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik verstoßen, hieß es als Begründung.

Die sogenannte "Abgliederung" des Landesverbandes soll mit dem Ende jeder persönlichen JA-Mitgliederschaft einhergehen. Eine entsprechende Satzungsänderung sei zuvor auf dem Bundeskongress beschlossen worden, sagte Guth. "Dies war der einzige Weg zu einem sauberen Schnitt."