Weil: Mitgliederentscheid wird neue SPD-Parteispitze stärken

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht den von seiner Partei geplanten Mitgliederentscheid über einen neuen Vorsitz positiv. "Ich freue mich darüber, dass zum zweiten Mal seit 1993 die Mitglieder der SPD selbst bestimmen können, wer an der Spitze ihrer Partei steht", sagte Weil am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Nach vielen Verwerfungen und Diskussionen der vergangenen Monate und Jahre sei dies der richtige Weg.

Auch die Entscheidung darüber, ob es zu einer Doppelspitze kommen solle, läge nach dem jetzt vorgeschlagenen Verfahren bei den Mitgliedern, sagte Weil, der Mitglied des SPD-Vorstandes ist. "Die neue Parteiführung wird gestärkt aus diesem Verfahren gehen, sie kann sich zukünftig direkt auf das Vertrauen der Mitglieder berufen." Die niedersächsische SPD werde sich engagiert an den anstehenden Diskussionen und Vorstellungsrunden beteiligen.

Zuvor hatten die kommissarischen SPD-Parteichefs Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel mitgeteilt, dass der neue Parteivorsitz nach einer Mitgliederbefragung auf einem Parteitag Anfang Dezember gewählt werden soll. Erstmals können sich auch Teams bewerben, Einzelkandidaturen sollen ebenso möglich sein.