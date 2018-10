Ratsmehrheit in CDU-Hochburg Vechta ist nach Abspaltung weg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Eklat in der CDU-Hochburg Vechta: Nach der Abspaltung von vier Fraktionsmitgliedern haben die Christdemokraten am Freitagabend ihre absolute Mehrheit im Stadtrat eingebüßt. "Die vier wollen sich als VCD - als Vechtaer Christdemokraten - neu formieren", sagte am Samstag der Sprecher der CDU Niedersachsen, Ralph Makolla. Anlass für den Austritt des Quartetts aus der CDU-Ratsfraktion war nach Angaben des Fraktionsmitglieds und Landtagsabgeordneten Stephan Siemer (CDU) ein Streit über den Termin der Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr.

Zu den ausgetretenen CDU-Mitgliedern gehört auch der abgewählte langjährige Fraktionschef Claus Dahlinghaus. Nach seinem Austritt aus der Fraktion wolle er bei der Bürgermeisterwahl als unabhängiger Kandidat antreten, sagte Siemer. Alle vier wollen nach seinen Angaben aber weiter in der CDU bleiben. Die Partei - die nach der Abspaltung nur noch über 13 von insgesamt 32 Sitzen im Stadtrat verfügt - will nun mit SPD, den Grünen und anderen politischen Gruppierungen darüber beraten, wie es im Stadtrat von Vechta weitergehen soll.