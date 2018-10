Niedersachsens Grünen wählen linke Doppelspitze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Erstmals seit einem Jahrzehnt werden Niedersachsens Grüne wieder von einer linken Doppelspitze geführt. Mit 55 Prozent der abgegebenen Stimmen wählten am Samstag die Delegierten des Landesparteitags in Celle den 57-jährigen Hans-Joachim Janßen an die Seite der wiedergewählten Co-Vorsitzenden Anne Kura (34), die mit 93 Prozent der gültigen Stimmen im Amt bestätigt wurde. Beide werden dem linken Lager zugeordnet.

Janßen hatte sich erfolgreich gegen den aus dem Realo-Lager kommenden bisherigen Amtsinhaber Stefan Körner (41) behauptet, der lediglich auf 42 Prozent der Stimmen kam. Damit kippte der bisherige Proporz zwischen Parteilinken und Realos.

Zum Auftakt hatte der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Anton Hofreiter, den Erfolgskurs seiner Partei gewürdigt. "Wir sind auf dem Weg, eine der wichtigsten und stärksten Parteien in diesem Land zu werden", sagte er in einer halbstündigen, immer wieder von Applaus unterbrochenen Rede. Er warb für eine Neuausrichtung der Grünen und betonte: "Wir müssen es wagen, uns einzugestehen, wenn Fehler gemacht wurden; deswegen bin ich froh, dass wir Grüne sagen können: Hartz IV war ein Fehler, und wir müssen Hartz IV überwinden."

Die Grünen hätten nun deutlich gemacht, dass sie Antworten auf die drängenden gesellschaftlichen Herausforderungen haben. Eine weitere zentrale Aufgabe der Partei müsse es sein, die AfD auszubremsen. Mit Hinweis auf die Demonstrationen der vergangenen Wochen meinte er: "Die progressive Mehrheit in diesem Lande ist nicht mehr bereit, sich diese Verhetzung gefallen zu lassen." Der "braune Spuk" in Landtagen und im Bundestag müsse so kurz wie möglich gehalten werden.

Niedersachsens Grüne hatten zuvor das geplante Polizeigesetz für das Land einstimmig abgelehnt. Timon Dzienus von der Nachwuchsorganisation Grüne Jugend sagte unter dem Applaus der rund 200 Delegierten, es stelle einen Angriff auf rechtsstaatliche Prinzipien dar und enthalte handwerkliche Fehler. Ebenso wie andere Redner rief er dazu auf, im Schulterschluss mit der Zivilgesellschaft den Entwurf zu Fall zu bringen.