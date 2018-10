Niedersachsens Grüne wählen neuen Parteivorstand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Grüne wählen heute in Celle eine neuen Parteivorstand. Für die Doppelspitze haben sich vor Beginn des Parteitags drei Kandidaten beworben - neben den beiden Amtsinhabern Anne Kura und Stefan Körner auch der ehemalige Landtagsabgeordnete Hans-Joachim Janßen.

Während die Wiederwahl der 34 Jahre alten Osnabrückerin als sicher gilt, wird mit Spannung erwartet, wer den anderen Spitzenposten bekommt. Sollte Körner sich behaupten, wären der linke und der eher konservative Parteiflügel weiterhin an der Parteispitze vertreten. Wird Janßen gewählt, hätten künftig zwei Grüne das Sagen, die als eher links gelten.

Aus der Bundespolitik wird am Samstag Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter in Celle erwartet. Am Sonntag hält die EU-Abgeordnete Rebecca Harms eine Rede zur Europa-Politik. Bei der Europawahl im Mai tritt die 61-Jährige nicht erneut an.

Bei der Landtagswahl am 15. Oktober 2017 hatten die Grünen starke Verluste hinnehmen müssen. Die Partei erhielt 8,7 Prozent und damit 5 Punkte weniger als 2013. Deshalb reichte es nicht für die Fortsetzung der rot-grünen Koalition in Niedersachsen.