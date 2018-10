Niedersachsens Grüne wählen neuen Landesvorstand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Celle (dpa/lni) - Niedersachsens Grüne sind am Samstag in Celle zusammengekommen, um eine neue Doppelspitze zu bestimmen. Die rund 200 Delegierten haben die Wahl zwischen drei Kandidaten. Beworben hatte sich neben den Amtsinhabern Anne Kura und Stefan Körner auch der ehemalige Landtagsabgeordnete Hans-Joachim Janßen (57). Während die Wiederwahl von Kura als sicher gilt, wird mit Spannung erwartet, wer den anderen Spitzenposten bekommt. Sollte Janßen sich gegen den Realo Körner durchsetzen, hätten Niedersachsens Grünen erstmals seit mehr als 20 Jahren zwei Parteilinke an der Spitze.

Bei der Landtagswahl am 15. Oktober 2017 hatten die Grünen starke Verluste hinnehmen müssen. Die Partei erhielt 8,7 Prozent und damit 5 Prozentpunkte weniger als 2013. Auch deshalb reichte es nicht für die Fortsetzung der damaligen rot-grünen Koalition in Niedersachsen.