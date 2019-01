Mitgliederschwund bei großen Parteien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Kleinen gewinnen, die Großen verlieren: Binnen eines Jahres verlor die SPD 878 Mitglieder und kam zum Stichtag 31. Dezember 2018 auf 56 696 Sozialdemokraten in Niedersachsen. Es seien mehr Mitglieder ausgetreten- als neu hinzugekommen, hieß es. Noch deutlicher wird der Schwund bei den Christdemokraten. Waren es noch 60 432 CDU-Mitglieder zum 31. Dezember 2017, zählte die Partei ein Jahr später fast 2000 weniger. "Jeder einzelne Austritt ärgert uns", sagt Marcel Schmidt von der CDU. Den stärksten Zulauf konnten die Grünen verzeichnen. Zählte die Partei Ende 2017 in Niedersachsen noch 6888 Mitglieder, waren es ein Jahr später nach vorläufigen Ergebnissen 7505 - ein Plus von gut 9 Prozent.