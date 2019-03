CDU-Vorsitzender kritisiert Äußerung von JU-Chef

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der niedersächsische CDU-Vorsitzende Bernd Althusmann hat Äußerungen des neuen Chefs der Jungen Union, Tilman Kuban, kritisiert. "Von einer Gleichschaltung einer demokratisch verfassten Volkspartei CDU zu sprechen, ist nicht akzeptabel", sagte Althusmann am Samstag einer Mitteilung der Landespartei zufolge.

Der JU-Vorsitzende Kuban (31) ist CDU-Mitglied in Niedersachsen. Er hatte der Zeitung "Die Welt" gesagt, unter dem Vorsitz von Kanzlerin Angela Merkel habe er kontroverse Diskussionen in der Partei vermisst. "In den letzten Jahren haben sich viele in der CDU nicht mehr wohlgefühlt, weil wir bei unserer Ausrichtung eine Gleichschaltung erlebt haben."

Von einer Gleichschaltung hatten die Nazis gesprochen, als sie 1933/34 Staatsapparat, Parteien, Verbände und Medien ihren politischen Zielen unterwarfen. Am Samstag nannte Kuban seine Wortwahl "unpassend".

Kuban sei über das Ziel hinausgeschossen mit seiner Äußerung und mit seiner Kritik, sagte Althusmann. "Daher bin ich ihm dankbar, dass er seine Äußerung inzwischen klargestellt und sich entschuldigt hat." Merkel habe sich in 18 Jahren als Bundesvorsitzende große Verdienste um die CDU erworben. Die Kanzlerin hatte den Parteivorsitz im Dezember 2018 an Annegret Kramp-Karrenbauer abgegeben.