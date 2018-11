CDU erwartet von Merkel-Nachfolgedebatte Aufbruchsignal

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Fünf Wochen vor der Entscheidung über die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel als CDU-Vorsitzende ist die Debatte über ihre Nachfolge in vollem Gang. Der CDU-Landesvorstand in Niedersachsen will sich zwar nicht positionieren, doch intern wird intensiv diskutiert. "Persönlich habe ich eine leichte Präferenz für Friedrich Merz", sagt der Chef des Landesverbands Braunschweig, Frank Oesterhelweg. Ähnlich wie Ex-Innenminister Uwe Schünemann erwartet der Landtagsabgeordnete von der Debatte "ein wichtiges Signal des Aufbruchs", damit auch konservativere Kräfte wieder ihren Platz in der CDU hätten. Merkel tritt nach 18 Jahren an der CDU-Spitze beim Parteitag in Hamburg am 7./8. Dezember nicht mehr für den Vorsitz an.