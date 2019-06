Althusmann lehnt Koalition und Zusammenarbeit mit AfD ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens CDU-Landesvorsitzender Bernd Althusmann hat einer Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD eine Absage erteilt. "Eine Koalition der CDU mit der AfD sollte klar und unmissverständlich ausgeschlossen bleiben. Die Beschlusslage des CDU-Bundesparteitages ist eindeutig und schließt derartige Bündnisse aus", sagte Althusmann am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. In Niedersachsen werde es keine Zusammenarbeit mit linken oder rechten Populisten geben.

Der CDU-Fraktionsvize in Sachsen-Anhalt, Ulrich Thomas, hatte zuvor eine neue Debatte über den Umgang seiner Partei mit der AfD ausgelöst. "Wir sollten eine Koalition jedenfalls nicht ausschließen. Stand jetzt ist sie nicht möglich - wir wissen aber nicht, wie die Lage in zwei oder fünf Jahren ist", sagte er der "Mitteldeutschen Zeitung" (Donnerstag). In Sachsen-Anhalt wird 2021 ein neuer Landtag gewählt. Thomas und Lars-Jörn Zimmer, ebenfalls Vizechefs der Landtagsfraktion, argumentieren dem Bericht zufolge in einer Denkschrift, die Wähler von CDU und AfD hätten ähnliche Ziele.

Althusmann sagte dazu, anstatt über Koalitionsoptionen mit der AfD oder der Linkspartei in naher oder ferner Zukunft zu spekulieren, solle sich die CDU als Volkspartei wieder auf ihre Stärken konzentrieren und mehr Optimismus zeigen.