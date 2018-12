Althusmann: Kramp-Karrenbauer spricht alle Flügel der CDU an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der niedersächsische CDU-Landeschef bewertet die Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Parteivorsitzenden positiv. Die bisherige CDU-Generalsekretärin sei ein kluger Kopf, sagte Althusmann am Freitag. "Mit ihren Positionen spricht sie alle Flügel unserer Volkspartei an. Ich bin überzeugt, dass sie unser konservatives Profil schärfen und unsere bürgerliche Politik fortführen wird." Bei dem CDU-Parteitag in Hamburg hatte sich die ehemalige saarländische Ministerpräsidentin bei einer Stichwahl um den Parteivorsitz gegen Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz durchgesetzt.