Althusmann fordert bessere Internet-Kommunikation der CDU

Göttingen (dpa/lni) – Die CDU muss nach Ansicht ihres niedersächsischen Landesvorsitzenden Bernd Althusmann ihre Kommunikation in den sozialen Netzwerken deutlich verbessern. "Wir müssen realisieren, dass junge Menschen in diesem Bereich sehr viel stärker kommunizieren und miteinander ins Gespräch kommen wollen", sagte Althusmann der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag im Vorfeld einer Veranstaltung in Göttingen. "Verbote oder eine strengere Regulierung helfen nicht weiter. Wir sollten mit Angriffen zielorientiert und sachlich umgehen."

Althusmann, der auch niedersächsischer Wirtschaftsminister ist, reagierte damit auf eine Debatte um Äußerungen der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie hatte am Montag Regeln für "Meinungsmache" im Internet in Wahlkampfzeiten ins Gespräch gebracht und dafür heftige Kritik kassiert. Interpretationen, Kramp-Karrenbauer fordere eine Regulierung des Internets, halte er für völlig überzogen, sagte Althusmann.