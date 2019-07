Weinberg will für höheren Frauenanteil in CDU kämpfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der CDU-Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl, Marcus Weinberg, will sich persönlich für einen höheren Frauenanteil in seiner Partei einsetzen. Es sei eine Selbstverständlichkeit, dass es gleiche Chancen zwischen Männern und Frauen gebe, sagte er der "taz Nord" (Donnerstag) mit Blick auf die jahrelange Debatte über den Frauenanteil in der Hamburger CDU. "Aber in Hamburg haben wir dieses nicht erreicht, und damit bin ich unzufrieden. Deshalb werde ich mir diese Sache zu eigen machen", sagte er weiter. Auf der Landesliste werde der Frauenanteil sehr hoch sein. "Wenn es nach mir geht, werden die ersten zehn Plätze jeweils zur Hälfte mit Männern und Frauen besetzt."