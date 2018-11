Vor SPD-Klausur: Landeschefin warnt vor Personaldebatte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs SPD-Vorsitzende Melanie Leonhard hat ihre kriselnde Partei vor Personaldiskussionen und einem übereilten Ausstieg aus der großen Koalition in Berlin gewarnt. Die SPD sei gut beraten, sich mit der inhaltlichen Justierung zu beschäftigen, um die Sichtbarkeit sozialdemokratischer Themen zu erhöhen, sagte sie vor einer am Sonntag in Berlin beginnenden Klausurtagung der SPD-Bundesspitze. "Eine erneute Selbstbeschäftigung über Personalfragen steht bei uns derzeit nicht an." Auch eine Überprüfung des Verbleibs in der großen Koalition vor dem von Parteichefin Andrea Nahles angepeilten Zeitpunkt Ende kommenden Jahres sei wenig hilfreich. "Wir haben uns auf einen Fahrplan verständigt, an dem wir festhalten sollten. Jetzt überstürzte Schlüsse zu ziehen, halte ich nicht für sinnvoll."