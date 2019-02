Umfrage: SPD verliert massiv Stimmen, Grüne legen kräftig zu

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die in Hamburg regierende SPD hat ein Jahr vor der Bürgerschaftswahl laut einer Umfrage in der Gunst der Wähler massiv verloren, könnte aber die rot-grüne Koalition demnach dank ihres starken Partners fortsetzen. Einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag von NDR 90,3 und dem "Hamburg Journal" zufolge käme die SPD nur auf 31 Prozent, würde bereits an diesem Sonntag gewählt. Das wären 14,6 Punkte weniger als bei der Wahl 2015 und entspräche dem Verlust von etwa einem Drittel der Stimmen. Die Grünen dagegen könnten um 9,7 Punkte auf 22 Prozent zulegen, wie es in der am Montag veröffentlichten Umfrage heißt. Die bisherigen Koalitionspartner kämen damit auf insgesamt 53 Prozent und könnten bequem weiterregieren.

Die Oppositionsparteien könnten sich laut Umfrage sämtlich leicht verbessern. Die CDU käme auf 17 Prozent - nach 15,9 Prozent bei der Wahl 2015. Die Linken kämen auf 10 Prozent (2015: 8,5), FDP und AfD auf jeweils 8 Prozent - nach 7,4 beziehungsweise 6,1 Prozent 2015. Infratest dimap befragte nach NDR-Angaben in der vergangenen Woche in Hamburg 1005 Wahlberechtigte ab 16 Jahren.