Tschentscher schwört Hamburger SPD auf Wahlkampf ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bürgermeister Peter Tschentscher hat beim SPD-Parteitag in Hamburg die hanseatischen Genossen auf den Wahlkampf für die Bezirkswahlen eingeschworen. Er werde in den kommenden Wochen in allen sieben Bezirken mit den SPD-Spitzenkandidaten gemeinsame Veranstaltungen machen, sagte Tschentscher am Samstag. Und die Botschaft für den Wahlkampf laute: "Wir sind gemeinsam ein starkes Team für Hamburg." Die mit den Grünen regierende Hamburger SPD hofft, bei der Wahl am 26. Mai in allen Bezirken als stärkste Partei bestätigt zu werden. Die Bezirkswahlen und die am selben Tag stattfindende Wahl zum Europäischen Parlament gelten als wichtiger Stimmungstest für die Bürgerschaftswahl im Februar 2020.