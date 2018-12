Tschentscher gratuliert Kramp-Karrenbauer zur Wahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat der neuen CDU-Bundesvorsitzenden zur Wahl gratuliert. In einem Grußwort sprach er am Samstag vor den Delegierten des CDU-Bundesparteitags in den Messehallen der Hansestadt von einer "beeindruckenden Entscheidung". Er sei froh, dass diese Entscheidung in Hamburg getroffen wurde, "denn Hamburg ist ein guter Ort, um den richtigen Kurs in die Zukunft einzuschlagen", sagte Tschentscher.

Es sei auch gut, dass die neue CDU-Bundesvorsitzende, "die zwar nicht in Hamburg geboren ist wie ihre Vorgängerin, aber jedenfalls in dieser Stadt zur Bundesvorsitzenden gewählt wurde, denn das wird dazu führen, dass sie in ihrem gesamten zukünftigen politischen Leben sich gerade unserer Stadt sehr verbunden fühlen wird", sagte der Bürgermeister.

Der Bundesparteitag hatte Kramp-Karrenbauer am Freitag zur Nachfolgerin von Angela Merkel gewählt. Am Samstag stand neben Antragsberatungen möglicherweise auch die Wahl eines neuen CDU-Generalsekretärs auf dem Programm. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will Kramp-Karrenbauer den Vorsitzenden der Jungen Union, Paul Ziemiak, als ihren neuen Parteimanager und direkten Nachfolger vorschlagen.