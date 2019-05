Tjarks sieht politische Ränder schmelzen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Knapp ein Jahr vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg sieht der Fraktionschef der Grünen die politischen Ränder schmelzen. Es fehlten zunehmend die Mobilisierungsthemen, sagte Anjes Tjarks der Deutschen Presse-Agentur. "Und das gilt rechts wie links." Der AfD sei die lange Zeit polarisierende Flüchtlingsfrage als Thema weggebrochen. Zudem machten Spenden-Affäre und der angebliche Einfluss Russlands das selbst propagierte Saubermannimage zunichte. Auf der anderen hätten die Linken mit ihrer Absage an Hartz IV ein Alleinstellungsmerkmal verloren "und sie kannibalisieren sich im Kampf um die Protestwähler mit der AfD", sagte Tjarks.

"Der Grund, warum sich die Linkspartei gegründet hat, war das Thema Hartz IV." Mittlerweile hätten aber auch Sozialdemokraten und Grüne erklärt, das bestehende Sozialsystem überwinden zu wollen. "Leute, die ein ernsthaftes Interesse daran haben, dass sich bei Hartz IV etwas verändert, haben jetzt andere Angebote." Andererseits sei aber auch klar, "dass sich ohnehin nichts ändern würde, wenn man die Linken wählt, da sie nicht regierungsfähig sind".

Die Spendenaffäre der AfD und der Umstand, dass einzelnen Abgeordneten vorgeworfen werde, "Putins Puppen zu sein", bedeuteten "eine Kernschmelze für das Image einer Partei, die von sich sagt, die Partei der kleinen Leute und die Partei von Rechtsstaat und Ordnung zu sein", sagte der 38-Jährige, der seit 2015 die Grünen-Fraktion in der Bürgerschaft führt.

"Hinzu kommt, dass der Verfassungsschutz die AfD als Prüffall sieht - auch wenn er das nicht so nennen darf. Das führt dazu, dass diesen unerträglichen Pöbeleien und Versuchen, nationalsozialistische Wortwahl in Deutschland wieder salonfähig zu machen, ein Riegel vorgeschoben wird." Damit fehlten dann auch "in Richtung Stammtischparolen die Mobilisierungsthemen".

Die der AfD auf dem Hoch der Flüchtlingskrise vorhergesagten Wahlergebnisse sind nach seiner Ansicht nicht mehr zu erreichen. "Ich kann mir vorstellen, dass die AfD in Ostdeutschland noch relativ gute Ergebnisse erzielen kann." In einer Stadt wie Hamburg stehe der Wiedereinzug in die Bürgerschaft aber infrage. "Das ist nämlich überhaupt keine Selbstverständlichkeit."

Die AfD war bei der Bürgerschaftswahl 2015 mit 6,1 Prozent erstmals in ein westdeutsches Landesparlament eingezogen. Aktuelle Umfragen sehen sie derzeit bei Werten zwischen vier und acht Prozent. Die Linken könnten demnach mit rund 10 Prozent rechnen. Die Grünen, die in Hamburg mit der SPD regieren, wurden zuletzt bei 22 Prozent, ihr Koalitionspartner bei 31 Prozent gehandelt. Die CDU liegt demnach bei 17, die FDP bei 8 Prozent.