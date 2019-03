Parteitag: Hamburger SPD bereitet sich auf Bezirkswahlen vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Acht Wochen vor den Bezirkswahlen kommt die Hamburger SPD am Samstag (10.00 Uhr) zusammen, um sich auf den Endspurt für den Stimmungstest an den Wahlurnen vorzubereiten. Bürgermeister Peter Tschentscher hofft, dass die SPD bei der Wahl am 26. Mai in allen sieben Bezirken als stärkste Partei bestätigt wird. "Senat und Bezirke müssen zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen, sonst gibt es Blockaden", hatte er zuletzt gesagt.

Die Bezirkswahlen und die am selben Tag stattfindende Wahl zum Europäischen Parlament gelten als wichtiger Stimmungstest für die Hamburger SPD vor der Bürgerschaftswahl im Februar 2020. Parteichefin Melanie Leonhard und Bürgermeister Tschentscher hatten vor gut einem Jahr nach dem Weggang von Olaf Scholz als Bundesfinanzminister nach Berlin ihre Ämter angetreten.