Nahles-Rücktritt: Hamburgs SPD-Chefin mahnt lange Dispute an

Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs SPD-Vorsitzende Melanie Leonhard hat nach dem angekündigten Rücktritt von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles vor lang anhaltenden Querelen in der SPD gewarnt. "Was wir als Partei nicht brauchen, ist eine monatelange Selbstbeschäftigung über Personalfragen. Jetzt zählt Besonnenheit und eine gemeinsam getragene, zügige Neubesetzung von Partei- und Fraktionsvorsitz", erklärte Leonhard am Sonntag in Hamburg laut einer Mitteilung. Dafür werde die Nachfolgerin oder der Nachfolger die Unterstützung der gesamten Partei benötigen. Leonhard dankte Nahles für ihren Einsatz: "Sie hat den Partei- und Fraktionsvorsitz in schwierigen Zeiten übernommen und die Erneuerung der Partei auf den Weg gebracht."