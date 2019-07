In Vorbereitung: Droht abtrünnigen Grünen Parteiausschluss?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach der Spaltung der Grünen im Bezirk Hamburg-Mitte bereitet der Landesvorstand ein Parteiausschlussverfahren vor dem Landesschiedsgericht gegen sechs Abgeordnete vor. Sie hatten sich als Grüne-2-Fraktion aus im Kreisverband Mitte konstituiert, was der Landesverband als parteischädigend angesehen hatte. Bisher habe den Vorstand keine Mitteilung über einen Parteiaustritt zum 1. Juli erreicht, teilte der stellvertretende Landesvorsitzende Martin Bill am Dienstag mit. Deshalb werde das Ausschlussverfahren vorbereitet. Der Vorstand hatte die Abtrünnigen zum Austritt aufgefordert.

Bevor ein Ausschluss-Antrag beim Schiedsgericht gestellt werden könne, müsse den sechs Mitgliedern rechtliches Gehör gewährt werden, ergänzte Bill. "Dies wird im Rahmen eines mit ausreichend Vorlauf anberaumten Termins oder durch eine schriftlichen Stellungnahme möglich sein."

Nachdem bei den Bezirkswahlen im Mai die beiden neu gewählten Bezirksabgeordneten Shafi Sediqi und Fatih Can Karismaz aufgrund von Islamismus-Vorwürfen nicht in die Grünen-Fraktion aufgenommen worden waren, hatten sich vier Abgeordnete aus Protest gegen den Umgang mit ihnen solidarisch erklärt und eine zweite Grünen-Fraktion gegründet. In der Konsequenz blieben die Grünen trotz ihres Siegs bei der Bezirksversammlungswahl nur zweitstärkste Fraktion hinter der SPD. Die Betroffenen wollten ebenfalls rechtliche Schritte gegen den Landesvorstand prüfen. Dabei geht es um angeblich falsche sowie ruf- und existenzgefährdende Behauptungen.